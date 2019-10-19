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19 Ekim 2019 Cumartesi 17:33:20 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:34:13

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde: Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin asıl sahipleri evlerine dönecek

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde "Barış Pınarı Harekatı'yla terör belası bölgeden uzaklaştırılacak, siviller özgürleşecek ve en önemlisi de bölgenin asıl sahipleri evlerine dönecek." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, "Barış Pınarı Harekatı'yla terör belası bölgeden uzaklaştırılacak, siviller özgürleşecek ve en önemlisi de bölgenin asıl sahipleri evlerine geri dönecek." dedi.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ve kurulması planlanan güvenli bölge hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Abde, harekatın Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk ordusunun güvenli bölge konusunda kararlılığını ortaya koyduğuna işaret etti.

"Barış Pınarı Harekatı olmasaydı güvenli bölge olmayacaktı." tespitinde bulunan Abde, harekatın terörle mücadele ve toprak bütünlüğünün korunması için başladığını vurguladı.

Abde, TSK ve SMO askerilerinin kısa sürede sahada büyük başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, "Barış Pınarı Harekatı'yla terör belası bölgeden uzaklaştırılacak, siviller özgürleşecek ve en önemlisi de bölgenin asıl sahipleri evlerine dönecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya değinen Abde, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakatı desteklediklerini vurguladı.

"İki halk arasındaki bağları daha da güçlendirecektir"

Abde, "SMDK bu halkın bir kurumu olarak, Milli Ordu, Geçici Hükümet ve yerel meclislerle bu bölgede üzerine düşenleri yerine getirecektir. Halkımızla ele ele verip rejim ve terörist milislerin yıktığını yeniden inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Suriyelilerin Çanakkale Savaşı'na katıldığını anımsatan Abde, "Barış Pınarı Harekatı'nda Suriyeli askerlerin, kardeşleri Türklerle aynı safta yer alması, iki halk arasındaki bağları daha da güçlendirecektir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından 9 Ekim'de başlatılmıştı.

(AA)

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