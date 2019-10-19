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19 Ekim 2019 Cumartesi 18:24:32 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:25:37

Suriyeli Muhaliflerden 'kimyasal silah' iddiasına yalanlama

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'nun "Kimyasal silah kullandığına" yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kimyasal silah kullandığına dair iddiaları reddediyoruz. SMO'nun uluslararası yasaklanmış bu silahlara sahip olduğu söylentilerini de yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Muhaliflerin, kimyasal silahların kullanımını ve üretimini yasaklayan uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Dünya medyasında, 'Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silahlar kullanıldı ve kullanılabilir' iddiaları, kötü niyetli ve yalandan ibarettir." değerlendirmesine yer verildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU, KINAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, söylentilerin terör örgütü ve destekçilerince ortaya atıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"PYD/PKK terör çeteleri ve destekçileri, kayıplarının üzerini kapatmak ve Suriye Milli Ordusu ile Türk ordusunun destansı başarılarının önemini küçümsemek için bu tür yalanlara başvurmaktadır. Bu tür yalan iddiaları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumu, PYD/PKK'nın uluslararası kamuoyunu kandırmaya çalışmasını kınamaya davet ediyoruz."

AA

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