Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine tepki

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta, geri sayım sürüyor.

Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlerin geçişlerinde Türkiye açısından hiçbir sorun yaşanmazken, ABD askerleri terör gruplarının engellemesiyle karşılaşıyor. ABD Kuvvetleri'ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaparken; terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, konvoyun yolunu kesti.

Konvoyun geçişini durdurmaya çalışan terör yandaşları, ellerindeki dövizlerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı.Tüm engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD kuvvetleri konvoyu, Semalke üzerinden Irak'a geçiş yaptı.