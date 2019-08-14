Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize kurban eti yardımı

Yesevi Alperenler Derneği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'deki Türkmen ailelere kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde, Suriye'nin Çobanbey, Afrin, Bülbül ve Türkmendağı bölgelerinde kurban kesimi organize edildi.

Organizasyonda, 750 ihtiyaç sahibi Türkmen aileye kurban eti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mican, her zaman mazlumun yanında olduklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda da mazlumları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Mican, şunları kaydetti:

"Burada ailelerin birçoğu mağdur durumdaki şehit yakınları, dul ve yetimler ile mücahitlerden oluşuyor. Çadırlarda perişan halde, oldukça kısıtlı imkan ve zor koşullar altında hayat mücadelesi veriyorlar. İnşallah seneye Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle daha fazla aileye ulaşır ve dertlerine bir nebze de olsa derman oluruz. Türkmenler bizim akrabamız, şartlar ne olursa olsun, onları asla yalnız bırakmamalıyız. Sadece bayramda değil her daim yanlarında olmalıyız."

AA