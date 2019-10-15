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15 Ekim 2019 Salı 09:23:20 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:56:22

Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askerinin Cerablus'taki hareketliliği arttı

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı’nda 7. güne girildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 olarak açıklanırken, dün Tel Abyad ve Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Münbiç'te. YPG kontrolündeki şehirde pazar akşam saatlerinden bu yana sıcak gelişmeler yaşanıyor. Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketliliği arttı.

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı’nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik” sözleri ile Münbiç'e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu’nun denetiminde bulunan Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliği arttı. 

Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi. Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı. 

Münbiç'e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor. 

Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.  

Operasyondan yansıyanları dakika dakika aktarıyoruz; 

07.15: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595'e yükseldi...

''YPG İLE ŞAM YÖNETİMİ ANLAŞTI'' İDDİASI

Münbiç'i bir anda gündeme getiren gelişmelerden biri, YPG'nin ana bileşenlerinden olduğu SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddia oldu. İddiaya göre SDG, Münbiç ve Kobani başta olmak üzere kontrol altında tuttuğu bölgelere rejim güçlerini çağırdı.

Bu gelişmenin ardından, rejime bağlı askeri bir konvoy gece geç saatlerde Münbiç'e doğru harekete geçti. Türk güvenlik birimleri, rejim güçlerinin güneyde Münbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını vurguladı. Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de, rejimin Münbiç'e girebileceği ihtimaline karşın kent sınırında konuşlandı.

SDG ve Şam yönetiminin anlaştığı iddiasının sahada yarattığı hareketlilik, Fırat'ın doğusunda da yoğunlaştı. Esad güçlerinin Haseke'ye girdiği ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer'e konuşlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'ya da rejim birliklerinin girdiği haberleri geliyor. 

Nusaybin'in tam karşısında yer alan Kamışlı'da da tüm okullar ve devlet dairelerinde PYD/YPG bayrağının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia ediliyor. 

HULUSİ AKAR, MEVKİDAŞI ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Sahada kritik gelişmeler yaşanırken, Ankara-Moskova hattında iki önemli telefon görüşme gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile, Genelkurmay Başkanı Orgenerla Yaşar Güler de, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüştü. 

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