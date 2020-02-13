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13 Şubat 2020 Perşembe 07:54:03 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 07:59:48

Suriye'de her şeyi anlatan fotoğraf! Güçler savaşı

Suriye’nin Haseke bölgesinde ABD askerleri ve rejim güçleri arasında çıkan arbedede dikkat çeken bir kare ortaya çıktı. AP'nin servis ettiği fotoğrafta ABD, Rusya ve Suriye bayraklarının yer alması bölgedeki güç savaşını gözler önüne serdi.

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş Mart 2011'den bu yana devam ediyor.

Suriye'de DEAŞ'ın büyük oranda etkisiz hale getirilmesinin ardından ABD ve Rusya'nın özellikle petrol sahalarında kontrolü sağlama çabaları dikkat çekiyor.

Son dönemde Esad rejimi de Rusya ve İran'ın desteği ile özellikle İdlib'de sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. 

SURİYE'DEKİ GÜÇ SAVAŞINI GÖZLER ÖNÜNE SEREN KARE

Bugün ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Beşşar Esad rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü.

Suriye’nin Haseke bölgesinde ABD askerleri ve rejim güçleri arasında çıkan arbedede dikkat çeken bir kare ortaya çıktı. AP'nin servis ettiği fotoğrafta ABD, Rusya ve Suriye bayraklarının yer alması bölgedeki güç savaşını gözler önüne serdi. 

Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi.

TRUMP, PETROL SAHALARINI GÜVENCE ALTINA ALACAKLARINI DUYURMUŞTU

ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.

YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

REJİM GÜÇLERİ, TÜRK ASKERLERİNE SALDIRMIŞTI

Esad rejimi güçlerinin Türk askerlerine yönelik saldırılarına Türkiye sert şekilde karşılık vermiş ve çok sayıda rejim kuvveti etkisiz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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