Suriye'de Esed'a operasyon öncesi cemaatle namaz!

Eli kanlı Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenledi.

7 askerimizin şehit olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve Esad'a yönelik operasyon sinyali verdi.

TSK'DAN YOĞUN SEVKİYAT



Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dev askeri konvoylarla bölgeye takviye yapmaya başladı.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI



Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. TSK'dan destek alan Suriye Milli Ordusu, rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.