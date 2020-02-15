Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirilirken, çocuklar da Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulundu.

AA