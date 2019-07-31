Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar’a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

(DHA)