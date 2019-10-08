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08 Ekim 2019 Salı 23:11:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:32:47

Suriye sınırına 130 araçlık konvoy! Askeri sevkiyat devam ediyor

Yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor! Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

AA - DHA

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