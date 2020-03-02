02 Mart 2020 Pazartesi 09:32:47 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:26:00
Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile BM Daimi Temsilcisi craft Ankara'ya geliyor
ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu gece gelecek olan Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.
Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.
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