  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,3975
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
Polemiğe girmeyecek Polemiğe girmeyecek
Yalın sırılsıklam Yalın sırılsıklam
İçine atmayan kadın daha sağlıklı İçine atmayan kadın daha sağlıklı
El ele ölüm selfie'si El ele ölüm selfie'si
ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı
Hapisteki pedofiliye Joker'den servet Hapisteki pedofiliye Joker'den servet
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı
ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı
'Ömür’ü görünce wow demiştim' 'Ömür’ü görünce wow demiştim'
İçi de dışı da faydalı İçi de dışı da faydalı
Astıma nane çayı Astıma nane çayı
Reçete: Yeni sistem Reçete: Yeni sistem
Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor
'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş 'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş
Ozan Kabak sürprizi Ozan Kabak sürprizi
Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu
Balkan zirvesi Balkan zirvesi
Ecdat yadigâri çeşme açıldı Ecdat yadigâri çeşme açıldı
Lens’in önü açıldı Lens’in önü açıldı
PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe
Avcı’nın umudu Diaby Avcı’nın umudu Diaby

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:15:31 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 00:17:41

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ