Son dakika: Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi
Son dakika haberine göre, Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Avusturya'da patlama: Yaralılar var
- Son dakika: Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi
- Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı
- ABD'nin emriyle PKK/YPG'ye az para yollamayan BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı
- Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor