02 Kasım 2019 Cumartesi 19:01:55 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 19:03:56
Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü
SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Askerler, M4 kara yolu yakınlarındaki Biir Asi köyündeki arama-tarama sırasında fark ettikleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu değerlendirdikleri drone helikopteri düşürdü.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.
(AA)
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