  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü
TİM Başkanı Gülle: İhracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz TİM Başkanı Gülle: İhracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz
MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı
Metin Feyzioğlu: Churchill'in 'Türkiyeyi bölme projesi' çukura gömüldü Metin Feyzioğlu: Churchill'in 'Türkiyeyi bölme projesi' çukura gömüldü
İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor
Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor
Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AK Parti siyaseti yeni bir döneme giriyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AK Parti siyaseti yeni bir döneme giriyor
İzmir'de su borusu patladı, denizin rengi böyle değişti İzmir'de su borusu patladı, denizin rengi böyle değişti
Palandöken'de kartpostallık manzara Palandöken'de kartpostallık manzara
Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem
ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor
Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
'Balfour Deklarasyonu' 102. yılında Gazze'de protesto edildi 'Balfour Deklarasyonu' 102. yılında Gazze'de protesto edildi
ABD'li askerler Suriye'nin kuzeyine geri geliyor! ABD'li askerler Suriye'nin kuzeyine geri geliyor!
12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6 Kasım'da başlıyor 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6 Kasım'da başlıyor
TMO mısır satış fiyatını açıkladı TMO mısır satış fiyatını açıkladı
Manchester United'a bir darbe de Bournemouth'dan Manchester United'a bir darbe de Bournemouth'dan
Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor
Emenike Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı Emenike Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı
MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz
Şehir hastanesinde geleneksel tedavi tıpla buluşturuluyor Şehir hastanesinde geleneksel tedavi tıpla buluşturuluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 19:01:55 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 19:03:56

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Askerler, M4 kara yolu yakınlarındaki Biir Asi köyündeki arama-tarama sırasında fark ettikleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu değerlendirdikleri drone helikopteri düşürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ