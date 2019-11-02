Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.

(AA)