Londra'da 4'lü Suriye zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası yapılan açıklamalara göre görüşmelerin olumlu yönde geliştiği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, Zirve'nin gayet iyi geçtiği açıklamasında bulundu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı.

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Başkan Erdoğan, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, "Zirve gayet iyi geçti" ifadelerini kullandı.

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AA