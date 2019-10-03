Suriye’de kritik gelişme! ÖSO, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlanma kararı aldı!
Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Suriye sahasındaki önemli gelişme yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından resmen ilan edilecek.
TM Dijital Haber Merkezi
Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarında terörden temizlediği bölgelerde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlandıklarını ilan edecekler.
Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.
Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.
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