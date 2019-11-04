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04 Kasım 2019 Pazartesi 15:47:24 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:48:21

Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor

Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan, Esed rejimi heyetinin zaman kazanmaya çalıştığını, muhalefet heyetinin ise bir an önce siyasi geçişe ilerlemeyi istediğini söyledi.

Suriye Anayasa Komitesi ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) siyasi heyet Üyesi Yasir Ferhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Komite toplantılarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Ferhan, 30 Ekim'de başlayan toplantıların ilk turunun geride kaldığını belirterek, rejim heyetinin birçok konuda olumsuz tavır sergilediğini ancak itirazlarının kabul görmediğini dile getirdi.

Rejimin ilk olarak, heyetlerine verilen isme itiraz ettiğine dikkati çeken Ferhan, "Birleşmiş Milletlerin (BM) kendilerine verdiği 'Suriye Hükümeti Heyeti' ismi yerine 'Suriye Hükümeti destekli heyet' denmesini istediler." ifadelerini kullandı.

Böylece, rejimin heyetin imza atacağı kararların bağlayıcılığından "kaçmayı" hedeflediğini vurgulayan Ferhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejim, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in dağıttığı davranış kurallarına ve iç tüzüğe de itiraz etti, sivil toplumun oluşturduğu 45 kişilik yazım kurulundaki isimlere de itiraz etti. Toplantı tarihlerine de karşı çıktı. Rejim, her şeye uyması konusunda uluslararası bir baskının olduğunu biliyor.

Uluslararası toplum, Anayasa Komitesinin başarılı olmaması durumunda, belki de ortak bir askeri meclis kurmaya yönelecektir. Rejim heyetine bu mesaj iletildi. Bunun üzerine isim, davranış kuralları ve iç tüzüğe onay verdi. 45 kişilik küçük yapı dediğimiz yazım kurulunun böylece toplantılarına başlamasının önü açıldı. Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti heyeti olduklarına onay verdiler."

"Siyasi geçiş sürecine ilerlemeyi istiyoruz"

Ferhan, rejimin zaman kazanmaya çalıştığının altını çizerek, "Biz 3 hafta çalışma, bir hafta dinlenme istedik, rejim ise tersini istedi. Biz oturumların hem sabah hem akşam olmasını istedik. Rejim sadece sabah olmasını istedi. Rejim oyalamak istiyor, biz bir an önce bu sürecin tamamlanmasını ve siyasi geçiş sürecine ilerlemeyi istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anayasayı hazırlayacak heyetlerin konu başlıklarına göre, gruplara ayrılmasını tercih ettiklerini dile getiren Ferhan, "Bu da anayasanın daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır ancak biliyoruz ki, rejim uzatacaktır, süreci uzatmaya çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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