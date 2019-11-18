18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 21:50:28
Süpersonik tazı
Dünyanın en hızlı aracı olması için üretilen Bloodhound (Tazı) isimli süpersonik araç, saatte 1010 kilometre hız yaparak yeni bir rekora imza attı.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Araç, geçtiğimiz hafta Güney Afrika’daki Kalahari Çölü’nde saatte 806 kilometre hıza ulaşmıştı. 2020 yılında roket motoru takılması planlanan araç, saatte 1228 kilometre hızdaki mevcut dünya rekorunu egale edecek.
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