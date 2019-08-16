16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:58:23
Süper Kupa sefası
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finalinde önceki akşam karşı karşıya geldi.
MAÇI İZLERKEN MASAJ YAPTIRDI
İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Penaltı atışlarına giden ve Liverpool'un 7-6'lık üstünlüğüyle biten finali takip eden milyarlarca futbolseverden biri de Ronaldo'ydu. Portekizli yıldızın maçı izlediği sırada sevgilisine masaj yaptırdığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.
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