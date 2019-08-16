Süper Kupa sefası

MAÇI İZLERKEN MASAJ YAPTIRDI

İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Penaltı atışlarına giden ve Liverpool'un 7-6'lık üstünlüğüyle biten finali takip eden milyarlarca futbolseverden biri de Ronaldo'ydu. Portekizli yıldızın maçı izlediği sırada sevgilisine masaj yaptırdığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.