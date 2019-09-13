Süper Dünya
2015’te keşfedilen bir gezegende, su buharı tespit edildi. Süper Dünya’ olarak da tanımlanan gezegende yağmur yağma ihtimali de var.
‘AKILLARA DURGUNLUK VERİYOR’
Bilim insanları, Dünya’nın 9 katı kütleye sahip olan ve 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde su buharı tespit etti. ‘K2-18b’ isimli gezegen, kendi yıldızına Dünya’nın Güneş’e olan mesafesi kadar uzaklıkta yer alıyor. Bu da su buharının gezegenin atmosferinde yağmur bulutu oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle ‘K2-18b, ‘Süper Dünya’ olarak tanımlanıyor. Araştırmaya öncülük eden Prof. Giovanna Tinetti, gezegende su bulunmasının akıllara durgunluk verdiğini ifade etti.
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