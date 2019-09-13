‘AKILLARA DURGUNLUK VERİYOR’

Bilim insanları, Dünya’nın 9 katı kütleye sahip olan ve 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde su buharı tespit etti. ‘K2-18b’ isimli gezegen, kendi yıldızına Dünya’nın Güneş’e olan mesafesi kadar uzaklıkta yer alıyor. Bu da su buharının gezegenin atmosferinde yağmur bulutu oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle ‘K2-18b, ‘Süper Dünya’ olarak tanımlanıyor. Araştırmaya öncülük eden Prof. Giovanna Tinetti, gezegende su bulunmasının akıllara durgunluk verdiğini ifade etti.