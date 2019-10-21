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Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemen hemen her gün yurt içinde ve dışında türlü türlü iftiralara ve saldırılara uğrarken, İsrail'de ortaya çıkan plan Türkiye korkusunu gözler önüne serdi. Bu planla Başkan Erdoğan'a "ama İsrail'le ticaret yapıyorsun" iftirasıyla siyasi hayatlarını idame eden bazı politikacıların bütün algıya yönelik tezleri çöpe gitti.

"Sultanı durdurma planı: Erdoğan İsrail'e karşı"

TÜRKİYE KORKUSU İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANINI TELAŞLANDIRDI

Yıllarca ihmal ettikten sonra İsrail, Doğu Kudüs’te Türkiye’nin genişlemesine karşı mı hareket edecek? İsrail Hayom gazetesinden Ariel Kahana'nın 6 Ekim'de yaptığı "Sultanı durdurma planı: Erdoğan İsrail'e karşı" başlıklı haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ekibine Kudüs'te Türkiye'yi durdurmak için bir plan hazırlama talimatını verdi.

PLANI YAKINDA NETANYAHU'YA SUNACAK!

Talimatlarına göre bakanlık, Türkiye'nin Doğu Kudüs'ün ele geçirmesini durdurmaya yönelik bir dizi tedbir geliştirdi. Plan, Ürdün'ün statüsünü Türkiye'den korumayı da amaçlıyor. Katz planı yakında onaylamak amacıyla Başbakan Benjamin Netanyahu'ya sunmayı planlıyor.

Programın Türkiye ile doğrudan bir yüzleşmeyle sonuçlanacak olan duyarlılığı nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nda da tartışılması bekleniyor. Katz bürosu, bunun bir güvenlik sorunu olduğu için geçici bir hükümetin bunu uygulayacağı yönünde bir engel olmadığını da söylüyor.

Habere göre, Kudüs’te Arap nüfusu arasında Türk’ün etkisi sorunu, yıllardır güvenlik ve politika bürokrasisini rahatsız ediyor. Toplanan ve yakın tarihte "İsrail Bugün" dergisinde yayınlanan kanıtlara göre, Türkiye Cumhurbaşkanı, Doğu Kudüs’teki çeşitli kurumlara sağladığı fonlarla bölgede sözü dinlenen fikir adamlarını etkiliyor ve kontrol ediyor.

SİYONİSTİN BAŞKAN ERDOĞAN'I DURDURMA PLANI!

Haberde şimdiye kadar bu tehlikeli durumun İsrail tarafından engellenmediği söyleniyor. Artık bu yaklaşımın değiştiğini ve İsrail'in Başkan Erdoğan'a karşı bazı adımlar atacağı belirtiliyor. Plana göre, Başkan Erdoğan'ın ana hareketi olan küresel Müslüman Kardeşler hareketi, İsrail hükümetinin Şeyh Raed Salah'ın Filistin İslamî Hareketi'ni yasaklayan ve uzun süredir devam eden kararını takiben İsrail'de yasadışı bir dernek olarak tanımlanacak. Plana ek öneriler arasında Kudüs'teki "TİKA" Türk derneği faaliyetlerinin sınırlandırılması da yer alıyor. Derneğin faaliyetleri, Kudüs'te yılda 12 milyon dolar değerinde olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kişisel olarak yönetiliyor. Belirtilen amacı "Kudüs'ün Yahudiliğini önlemektir".

Planın sahipleri, operasyonlarını İsrail ile önceden koordine etmelerini ve 'TİKA'nın Kudüs'te tek taraflı olarak faaliyet göstermelerine izin vermemelerini talep etmeyi teklif ediyorlar. Ayrıca, Kudüs'teki "TİKA" örgütünün başkanının, sahip olduğu turist vizesini yenilenmeyecek. İsrail'deki varlığı yasa dışı olan bu hareketin diplomatik statüsünün de kaldırılması önerildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu Kürsüsünde

Ek adımlar arasında Vakıf Konseyi üyeleri ile Türkiye'deki üst düzey yetkililer arasındaki söylemin sınırlandırılması ve Türk öğretmenlerin Kudüs'te ders veren işlerinin ortadan kaldırılması (önceden alınmış bir önlem) yer alıyor. Türkiye ile İsrail liderleri arasındaki sık sık sözlü ve diplomatik gerilime rağmen, iki ülkenin yıllar boyunca birbirlerine karşı pratik adımlar atmaktan kaçındıkları ve iki ülke arasındaki ticaretin yüksek kaldığı belirtilmelidir.

"TÜRKİYE DİNİ FAALİYETLERİ GİZLİYOR"

Ancak Dışişleri Bakanı Katz, ön görüşmelerde, "Başkan Erdoğan’ın önderliğindeki Türk devletinin Kudüs’te huzursuzluk ve kışkırtma yaratmaya çalıştığı, dini, sosyal, kültürel ve eğitimsel faaliyetler olarak gizlenen bir Müslüman Kardeşler seminerinden radikal İslami faaliyetler finanse edip tuttuğu bu durumu kabul etmeyeceğiz" iddiasında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

OSMANLI KORKUSU

Katz, "Doğu Kudüs'teki Türk faaliyetlerinin siyasi tabanını ortadan kaldırmak ve şehirdeki İsrail egemenliğini güçlendirmek için tüm adımları atacağız. Osmanlı İmparatorluğu günleri sona erdi ve Türkiye’nin Kudüs’te arayacak bir şeyi olmadığını" vurguladı.

"İSRAİL TÜM DİNLER İÇİN İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUYOR"MUŞ!

İsrail Dışişleri Bakanı'na göre, "Başkan Erdoğan, Kudüs'ü asılsız bir şekilde ve herşeyi reddederek tüm Müslümanlara ait olduğunu iddia ediyor. İsrail, tüm dinler için tam bir ibadet özgürlüğünü korurken, Kudüs'te egemendir. Kudüs'teki İslam için kutsal yerler hakkında özel olarak ve bugün olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın Ürdün'ün statüsüne zarar vermesine izin vermeyeceğiz."

EV YENİLEME VE ERZAK DAĞITIMI: BAŞKAN ERDOĞAN'IN EKİBİ BAŞKENT KUDÜS'TE BÖYLE ÇALIŞIYOR

Haberde, Türkiye'nin Doğu Kudüs’e katılımını derinleştirmeyi hedefleyen İsrail’in başkentindeki geniş kapsamlı faaliyet, geçmişte birçok kez “İsrail Bugün” gazetesinde ortaya çıktığı iddia ediliyor.

3 Temmuz 2018'de, Türk "Miras" birliğinin, Kudüs'teki Türk etkisini genişletmek için, başkentteki Arap bölgesi arasındaki Doğu Kudüs ve Arap Gıda Dairesi'ndeki evleri yenilediği açıklandı. Derinlemesine yapılan bir inceleme, "Mirasımız" derneği ve diğer Türklerin Doğu Kudüs'te neler olup bittiğini engellediğini ve sakinlerin yaşam alanlarının çoğuna değdiğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl Mirasımız, Müslüman Mahallesi'ndeki evlerin yenilenmesi için büyük miktarda para harcadı ve hatta Türk bayraklı yelek giyen işçiler bile çalıştırdı.

“Mirasımız” örgütünün sosyal ağlarda yayınlanması, amaçlarından birinin “gelecekleri için Osmanlı tarihini ve Kudüs'ün mirasını ve manevi kültürünü korumak” olduğunu belirtiyor.

Buna ek olarak dernek, Kudüs'teki Osmanlı Mirası Koruma Derneği'ni ve çevresini yönetiyor ve Doğu Kudüs'te muhtaçlara yiyecek dağıtımı, Türkiye'den Tapınak Tepesi'ne keşif gezileri organize etmek ve finanse etmek, Türkiye'de Kudüs'te yaşayanlar için bağış toplamak gibi birçok "sosyal" faaliyette bulunuyor.

Kudüs'te bir pazarda TİKA posteri

Bu yıl 10 Temmuz'da, "Bugünümüz" dergisi Doğu Kudüs'teki "Türk Mirası" tarafından, Arap bölgesindeki çocuklar arasındaki bilinci derinleştirmek için yaygın bir şekilde dağıtıldı.

Dernek, Türk hükümetinin yürütme organının bir görevinde şunları söylüyor:

"Kudüs'teki çocuklara ülkelerini anlatarak ve bunu sosyal faaliyetlerin bir parçası olarak öğretiyoruz. Onlar bu ülkenin haklı sahipleri."

Dernek buna ek olarak, Mayıs 2018'de, Türk derneği 'TİKA'nın Ramazan ayı vesilesiyle Doğu Kudüslü tüccarlara ve sakinlerine 500'er dolar dağıttığını, Türkiye'nin Müslümanların pozisyonuna destek olmak amacıyla denetlediklerini duyurdu.