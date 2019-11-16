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16 Kasım 2019 Cumartesi 19:22:51 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:24:24

Suların yükseldiği Venedik'te zarar yaklaşık 1 milyar avro

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentteki zararın tahmini 1 milyar avro olduğunu açıkladı. Hafta içinde suların yükselmesiyle doğal afet yaşanan tarihi kentte suların yarın yeniden yükseleceği bildirildi.

İtalya’nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, hafta içinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen suların verdiği zararın tahmini 1 milyar avro olduğu belirtilirken, su seviyesinin yarın yeniden yükseleceği bildirildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Messaggero gazetesine verdiği demeçte, “Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar avro olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların, evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Venedik’in sadece Venediklilere ya da İtalyanlara değil, bütün dünyaya ait olduğunu belirterek, "Kesinlikle korunması gereken bir yer. Öncelikle İtalya’nın ilgilenmesi ardından herkesin özel ilgi göstermesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu arada, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de "45500" numaralı hatta gönderilecek kısa mesajlarla doğal afetten etkilenen Venedik’e vatandaşların destek olabileceğini belirtti.

İtalya Milli Takımı'ndan kente ziyaret

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri J Grubu'nda mücadele eden ve üst üste 9. maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma ile milli takım yöneticisi Gianluca Vialli ve İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, kente dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ayaklarına giydikleri çizmelerle sularla kaplı San Marco meydanına gelen milli takım heyetinden kaleci Donnarumma, "Bütün milli takım adına, Venedik'in yanında olduğumuzu göstermek adına buradayız." dedi.

Yöneticilerden Vialli de büyük bir sorumlulukla Venedik'i ziyaret ettiklerini ve burada bulunmalarının yerel halk için ne anlama geldiğini bildiklerini dile getirerek, "Venedik, bunu da atlatacak. Aynı ciddi bir sakatlık geçiren sporcunun tekrar geri dönüşü gibi." ifadesini kullandı.

Yarın için alarm verildi

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hafta için suların 187 santimetreyle 1966’dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmasının ardından kentte, yarın için de alarm verildi. Tarihi kentte dün bir ara 154 santimetreyi bulan su seviyesinin sonrasında kademeli olarak 97 santimetreye kadar düştüğü ancak, yapılan tahminlere bağlı olarak su seviyesinin yarın öğlen saatlerinde yeniden 160 santimetreye kadar yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Kentin, San Marco Bazilikası ve Ducale Sarayı gibi simge yapıların bulunduğu tarihi kent merkezinde, suların yükselişi 80 santimetreye ulaştığında bazilikanın adını verdiği ünlü meydan sularla kaplanıyor.

Venedik'te, salıyı çarşambaya bağlayan gece yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle su seviyesi, 187 santimetreyle son 53 yılda en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı. 1966 yılındaki doğal afette ise su seviyesi 194 santimetre olarak ölçülmüştü.

(AA)

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