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18 Kasım 2019 Pazartesi 14:21:17 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:29:21

Şugayev: Türkiye Su-35'e ilgi duyarsa bu seçeneği değerlendirmeye hazırız

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'nin ilgilenmesi durumunda Su-35 seçeneğnin değerlendirilebileceğini ifade etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Interfax haber ajansına konuşan Dimitri Şugayev, yeni nesil Su-57 tipi savaş uçaklarını 'Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli teslimat yapılana kadar' Türkiye'ye satmayacaklarını söyledi. Şugayev, Türkiye'nin ilgilenmesi durumunda Su-35 seçeneğnin değerlendirilebileceğini söyledi.

Şugayev, "Su-57 savaş uçaklarının Türkiye'ye muhtemel teslimatı ancak Rus ordusunun beşinci nesil savaş uçaklarıyla ilgili öncelikli talepleri karşılanırsa değerlendirilecek" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Vladimir Putin, Mayıs ayındaki açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2028'e kadar 76 adet Su-57 savaş uçağı tedarik edeceğini duyurmuştu.

Şugayev, "Türk tarafı ilgi duyduğunu dile getirirse, Rus tarafı Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye hazır" dedi.

Şugayev'e göre Rusya ayrıca, Türkiye'ye kendi dördüncü ve beşinci nesil uçaklarını geliştirmesinde de yardım etmeyi değerlendiriyor.

Rus yetkili, tarafların yeni nesil uçakların teknik özellikleri ve beşinci nesil savaş uçaklarının ilk deneme çalışmaları için de istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Şugayev, "Beşinci nesil savaş uçağındaki deneyimlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Rusya bu projenin parçası olabilir. Bu tip bir işbirliği tüm savaş uçakları sistemleri için mümkün olabilir. Bu taraflar arasında görüşülüyor. Ama Rusya ile Türkiye'nin ortak yeni bir savaş uçağı üretilmesine dair görüşmelerin başladığını söylemek için çok erken" dedi.

ABD, Türkiye'yi üreticisi olduğu F-35 programından çıkarmıştı. Su-57 ve Su-35 de Amerikan F-35'e alternatif görülüyordu.

TAKVİYE S-400

FSVTS Başkanı, hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'de üretilmesine dair de henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

Şugayev, "Şimdilik Türkiye'de müşterek S-400 üretim sistemi için bir düzen kurulmadı. Bunu yalnızca muhtemel bir işbirliği olarak görebiliriz. İkili anlaşmalarımız uyarınca Türkiye tedarik edilen malzemeleri 2030'a kadar ödeyebilir" diye konuştu.

FSVTS Başkanı, Türkiye'nin gelecekte ek sistemler almasını umduklarını söyledi.

Şugayev, "Türk tarafı takviye S-400 alıp almama konusunda kendi karar veriyor. Böyle bir durumun en kısa zamanda gerçekleşmesini ve tarafların bununla ilgili kontratı imzalamalarını umuyoruz" dedi.

 

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