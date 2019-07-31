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31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10:37 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11:40

Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı el-Beşir'in davası güvenlik nedeniyle ertelendi

Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle ertelendi.

Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 17 Ağustos'a ertelendi. el-Beşir'i Savunma Heyeti Başkanı Ahmed İbrahim El Tahir, “el-Beşir'in davasının ertelenmesinin nedeni güvenliğin sağlanamaması. el-Beşir'e isnat edilen tek suçlama bütçesiz bir ülkenin hibesi olan konukevinde bulunan paradır" dedi. 
 
Sudan Askeri Geçici Konseyi, tutuklu bulunan el-Beşir'in annesinin ölümünün ardından duruşmasını erteleme talebini reddetmişti. el-Beşir'e, geçtiğimiz Pazartesi günü ölen annesinin cenazesine katılması için izin verilmişti. 

Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan’da darbeyle görevden alınmıştı. 

(AA)

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