Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı el-Beşir'in davası güvenlik nedeniyle ertelendi
Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle ertelendi.
Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 17 Ağustos'a ertelendi. el-Beşir'i Savunma Heyeti Başkanı Ahmed İbrahim El Tahir, “el-Beşir'in davasının ertelenmesinin nedeni güvenliğin sağlanamaması. el-Beşir'e isnat edilen tek suçlama bütçesiz bir ülkenin hibesi olan konukevinde bulunan paradır" dedi.
Sudan Askeri Geçici Konseyi, tutuklu bulunan el-Beşir'in annesinin ölümünün ardından duruşmasını erteleme talebini reddetmişti. el-Beşir'e, geçtiğimiz Pazartesi günü ölen annesinin cenazesine katılması için izin verilmişti.
Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan’da darbeyle görevden alınmıştı.
(AA)
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