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24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50:24 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51:07

Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos'a erteledi.

Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.

Devlet Güvenlik Savcılığı Vekili Mutasım Abdullah, Beşir'in konutundaki aramaya dair mahkeme heyetini bilgilendirdiği ifadesinde, yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini dile getirdi. Abdullah, dosyanın Başsavcılığın talimatıyla Devlet Güvenlik Savcılığından Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına intikal ettirildiğini söyledi.

Mahkemenin dinlediği ikinci tanık askeri istihbaratta görevli Yüzbaşı Abdulazim Taha, devlet konukevindeki aramada yer aldığını ve Beşir'in konutunda para bulduklarını aktardı.

Banka çalışanı Ali Sıddık Hamad da ifadesinde konutta ele geçirilen paraları saydığını ve toplam miktarın 6 milyon 997 bin avro, 351 bin dolar ve 5 milyon 721 bin Sudan cüneyhi olduğunu belirtti.

Beşir'in avukatları kefaletle tahliye istedi

Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti ise mahkemeden, müvekkilinin ziyaretine izin verilmesini ve kefaletle salıverilmesini talep etti.

Duruşma, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe ertelendi.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir (75), 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin konutunda 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti. 

(AA)

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