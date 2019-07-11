11 Temmuz 2019 Perşembe 23:51:54 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 00:22:34
Sudan'dan darbe girişimi iddiası!
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.
(AA)
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