17 Ekim 2019 Perşembe 00:43:40 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 00:44:18
Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü
Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.
AA
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