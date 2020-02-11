Sudan'da yakıt satışında 'karne' ve 'kota' uygulaması

Enerji ve Madencilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, akaryakıtın daha kolay, istikrarlı ve güvenli dağıtımını sağlamak amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

Buna göre, yarından itibaren tüm ticari ve toplu taşıma araçları karne ile yakıt alabilecek. Benzinli şahsi araçlardan plakası tek sayıyla bitenlere pazar, salı ve perşembe, çift sayıyla bitenlere cumartesi-pazartesi ve çarşamba günleri, plaka farketmeksizin tüm şahsi araçlara cuma günü yakıt verilecek.

Yeni kararla yakıt miktarına da kota getirildi. Şahsi araçlara belirlenen günlerde 120 Sudan cüneyhi, yolcu taşımada kullanılan 3 tekerlekli araçlara 50 Sudan cüneyhi, motorsikletlere ise 30 Sudan cüneyhinden fazla yakıt verilmeyecek.

Toplu taşıma araçları da tahsis edilen özel istasyonlarda belirtilen miktarda yakıt alabilecek. Mazotlu araçlarda da bakanlığın yakında açıklayacağı tarife uygulanacak.

Yakıttaki sübvansiyonlar kaldırılıyor

Akaryakıtta devlet desteğinin sürdüğü Sudan'da benzinin litresi 6,17 cüneyhten (40 kuruş) satılıyor. Gelecek aydan itibaren benzindeki sübvansiyonların kaldırılmasının planlandığı ülkede, hükümetten konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

Maliye Bakanı İbrahim el-Bedevi, düzenlediği basın toplantısında, devletin sırtına büyük yük olan benzindeki desteğin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Ekmekteki desteğin süreceğini belirten Bedevi, mazottaki desteğin ise kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

Enerji ve Madencilik Bakanı Adil İbrahim de yakında devlet desteğinin daha az olacağı istasyonların faaliyete gireceğini bildirerek, kaçakçılıkla mücadelede yetkililer ve halka işi birliği çağrısı yaptı.

Yakıt krizi ülke genelinde protesto ediliyor

Ülke genelinde perşembeden bu yana yakıt krizinin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

Hükümetin nakit sıkıntısı ve başkente yakıt taşıyan hattaki arıza sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığını, sorunun çözümü için çalışıldığını açıklamasına rağmen akaryakıt istasyonları ve fırınlar önündeki uzun kuyruklar sürüyor. Ülkede toplu ulaşımda da ciddi aksamalar yaşanıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ülkenin kuzeydoğusundaki Atbera kentinde hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

AA