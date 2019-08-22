  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7463
  • Euro
    6,3743
  • Altın
    275,6870
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun: Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir İletişim Başkanı Altun: Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir
Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık
TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi
Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı
Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda
Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak?
Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi? Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi?
Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi 22 Ağustos 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi 22 Ağustos 2019 hava durumu
UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin etti Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin etti
Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlar için güvenli dönüş çağrısı Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlar için güvenli dönüş çağrısı
Adana'da 'Evleniyoruz' plakalı araçla silahlı saldırı Adana'da 'Evleniyoruz' plakalı araçla silahlı saldırı
İdlib stratejisi belli oldu: Hepsi sınır dışında tutulacak İdlib stratejisi belli oldu: Hepsi sınır dışında tutulacak
Üzüm 2019 rekoltesi açıklanacak Üzüm 2019 rekoltesi açıklanacak
Anlaştık denilen Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması Kayserispor'da şaşkınlığa yol açtı Anlaştık denilen Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması Kayserispor'da şaşkınlığa yol açtı
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı
Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu top koşturacak Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu top koşturacak
Siyonist cephede neler oluyor: Netanyahu'nun Trump'a sessiz kalması eleştiriliyor Siyonist cephede neler oluyor: Netanyahu'nun Trump'a sessiz kalması eleştiriliyor
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti
Galatasaray: Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması için görüşmelere başlandı Galatasaray: Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması için görüşmelere başlandı
Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:27:55 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:28:40

Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin etti

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyince atanan geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamadok, yemin ederek göreve başladı.

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyince atanan geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamadok, yemin ederek göreve başladı.

Hamadok, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Yargıtay Başkanı'nın huzurunda yemin etti.

Geçiş döneminin ilk başbakanı olan Abdullah Hamadok, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sudan halkı, çağdaş tarihin en büyük devrimine liderlik etti. Önceliğimiz savaşı durdurmak ve barışın sağlanması. Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz. Hukuk ve adalet devletinin inşasına öncelik vereceğiz. Farklılıklara saygı duyduğumuz demokratik bir sistem oluşturmak için çalışacağız. Tüm Sudanlıların başbakanı olacağım. Ağır bir yük devraldık, ancak Sudan halkının desteğiyle düzlüğe çıkabiliriz. Fakirliğin ortadan kaldırılması, ücretsiz eğitim ve sağlık gibi pazarlık konusu yapılamayacak meseleler var." dedi.

Abdullah Hamadok kimdir?

İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde iktisat alanında doktora yapan Hamadok, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Sudan'da çeşitli görevler üstlenen ekonomist Hamadok, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in son dönemlerinde yaptığı Maliye Bakanı olmasına ilişkin teklifi de geri çevirmişti.

Abdullah Hamadok, sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından geçiş dönemi başbakan adayı olarak belirlenmişti.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetmiş, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla bugün yemin ederek göreve başlamıştı.

Abdulfettah el-Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay boyunca başkanlık edecek.

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i de muhalif koalisyon ÖDBG tarafından seçilen, 1'i ise tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.

Anayasal Bildiri

Askeri Geçiş Konseyi ile ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak. Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, en üst otorite olan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri bugün yemin ederek görevlerine başladı ve ilk icraat olarak ekonomist Abdullah Hamadok'u başbakan olarak atadı.

Hamadok'un yemin etmesi ile kabine üyelerinin bir hafta içerisinde açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri

Barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi, geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ordu karargahı önünde sivil hükümete geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan sivillere yönelik 3 Haziran'da gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde eylemcinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili bağımsız soruşturma komisyonu kurulacak. 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde konseye 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ