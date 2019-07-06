  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muğla Bodrum'da 11 düzensiz göçmen yakalandı Muğla Bodrum'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi açıldı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi açıldı
İsrail 1948'deki Nekbe sırasında işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalışıyor İsrail 1948'deki Nekbe sırasında işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalışıyor
Sudan'da dönüşümlü başkanlık detayları belirlendi Sudan'da dönüşümlü başkanlık detayları belirlendi
Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı
Muhtaca 817 lira Muhtaca 817 lira
İlk parçalar yarın geliyor İlk parçalar yarın geliyor
BM Güvenlik Konseyinden Libya'da ateşkes çağrısı BM Güvenlik Konseyinden Libya'da ateşkes çağrısı
Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü
Ali Koç’un süper çileği Ali Koç’un süper çileği
Umut Güner görevinin başında Umut Güner görevinin başında
'Tsubasa’ Kartal oluyor 'Tsubasa’ Kartal oluyor
Emond sürprizi Emond sürprizi
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
Elazığ'daki meteor düştüğüne inanılan çukurda araştırma yapılacak Elazığ'daki meteor düştüğüne inanılan çukurda araştırma yapılacak
BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılara kınama BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılara kınama
Alaska'da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi Alaska'da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi
İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 40 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 40 Filistinliyi yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Merih Demiral resmen Juventus'ta Merih Demiral resmen Juventus'ta
Almanya Hamburg kentinde DİTİB camisine saldırısı düzenlendi Almanya Hamburg kentinde DİTİB camisine saldırısı düzenlendi
HDP'li belediye şehit yakınlarını '29' koduyla işten çıkardı HDP'li belediye şehit yakınlarını '29' koduyla işten çıkardı
Kötü kolesterol seviyesinde inme riskine dikkat! Kötü kolesterol seviyesinde inme riskine dikkat!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:30:57 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:32:51

Sudan'da dönüşümlü başkanlık detayları belirlendi

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık yapacak.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine neden olan protesto gösterilerine liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Medeni Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında dönüşümlü başkanlığın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu söyledi. Abbas, bu dönemin ilk 6 ayının da barış ve demokrasi çalışmaları için ayrıldığını ifade etti.

Takip eden 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirten Abbas, hukukçulardan oluşacak ve cumartesi günü faaliyetlerine başlayacak bir komisyonun 24 saat içinde nihai anlaşmayı imzaya hazır hale getireceğini bildirdi.

Başbakan haftaya belli olacak

Abbas, bir hafta içinde başbakanın isminin açıklanacağını, devlet başkanlığı konseyinin oluşumunu takip eden 3 ay içinde de parlamentonun oluşturulacağını söyledi.

ÖDBG liderlerinden Halid Ömer de başbakanın belirlenmesinin ardından teknokrat hükümetinin kurulacağını dile getirdi.

Ömer, imza töreninin dost devletlerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini, bu anlaşmanın devrimin hedefine ulaşmasında atılan ilk adım olduğunu kaydetti.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, bu sabah, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği himayesinde iki gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar almıştı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşılmıştı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre, başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

AA

Başkan Erdoğan, es-Serrac ile görüştü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ