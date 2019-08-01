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01 Ağustos 2019 Perşembe 06:59:07 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:22:53

Sudan'da darbecilere göstericilerin korunması çağrısı

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği, Askeri Geçiş Konseyinden (AGK), bugün "adil kısas" ismiyle düzenlenmesi planlanan gösterilere katılacak kişileri korumasını talep etti.

Birliğin sözcüsü İsmail et-Tac, El-Ubeyd kentinde göstericilerin üzerine ateş açılmasına tepki olarak bugün düzenlenmesi planlanan eylemle ilgili basına açıklamada bulundu.

Konseyden  göstericileri korumasını istediklerini belirten Tac, yaşanması muhtemel herhangi bir şiddet olayından Konseyin sorumlu tutulacağını söyledi. 

Kuzey Kordofan Valisi es-Sadık et-Tayyib Abdullah'ın Ubeyd katliamının faillerini yakalamasını isteyen Tac, göstericilerin üzerine ateş açıldığını gösteren fotoğraf ve görüntüler olduğunu ifade etti.

Ubeyd'de yaşananların halk ayaklanmasını durduramayacağını aktaran Tac, vatandaşlara da  gösterilerde şiddet olaylarına karışmaması çağrısında bulundu.

Tac,  bugün düzenlenmesi planlanan gösterilerin AGK ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasındaki müzakere sürecini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Müzakerelerin bugün başlayacağına değinen Tac, anayasa bildirisinin bir an evvel hazırlanması temennisinde bulundu.

Sudan Meslek Odaları Birliği, perşembe günü için ülke genelinde "adil kısas" ismiyle gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 6 kişi ölmüştü.

AA

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