Sudan'da 5 protestocu eylem sırasında keskin nişancı ateşiyle öldü

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto eylemi sırasında açılan keskin nişancı ateşi ile 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce lise öğrencisinin, araştırma komisyonunun ordu karargahı önünde onlarca eylemcinin hayatını kaybettiği 3 Haziran müdahalesiyle ilgili raporuna itiraz etmek için Ubeyd kentindeki ana caddeleri lastik yakıp barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı. Tanıklar, eylem sürerken protestocuların üzerine açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum'da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, aralıktan bu yana protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti.

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletindeki protesto gösterilerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, El Ubeyd kentindeki "üzücü olaylar" sebebiyle bu akşamdan geçerli olmak üzere 21.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca öğrenciler ve halkın güvenliği için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildiği kaydedildi.

Siyasi partilerden askerle müzakereler durdurulsun çağrısı

Başkent Hartum'da Ubeyd'deki saldırı protesto edildi. Görgü tanıkları, Hartum'un Bahri bölgesinde bir grup protestocunun ana caddelerde lastik yakarak saldırıyı protesto ettiğini söyledi.

Bu arada bazı siyasi partiler, muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine saldırının sorumlusu olduğunu iddia ettikleri Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurma çağrısı yaptı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletinde, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda asker ve polis takviyesi yapılmıştı.

Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum’da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada da geçen yıl aralıktan bu yana süren protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti.

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonun geçiş sürecindeki yönetim konusunda nihai anlaşma hükmündeki "anayasa bildirisini" görüşmek üzere yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

AA