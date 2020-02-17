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17 Şubat 2020 Pazartesi 23:06:31 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:08:01

Sudan Halk Kongresi Partisi'nden Muhammed Dahlan'a suçlama

Sudan Halk Kongresi Partisi, Muhammed Dahlan'ı, Sudan'ı parçalamak için İsrail ile iş birliği yapmakla suçladı.

Sudan Halk Kongresi Partisi, Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki siyasi suikastlarının planlayıcısı olduğu öne sürülen Muhammed Dahlan'ı, Sudan'ı parçalamak için İsrail ile iş birliği yapmakla suçladı.

Partinin genel sekreteri Beşir Adem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dahlan'ın, Darfur bölgesi ile ülkenin doğusunu Sudan'dan ayırmak için İsrail ile iş birliği yaptığını iddia etti.

Adem, "Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi, Siyonistlerin ülkeyi parçalama amaçlarına hizmet ediyor. Darfur ve Kızıldeniz'i gasbetmek için doğuyu koparmak istiyorlar. İsrail de BAE'nin çıkarları için Muhammed Dahlan'a destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Adem, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulunarak, "İç işlerimizi iyi idare edebilirsek ABD yaptırımlarını kaldırmada kimseye ihtiyaç duymayız. Eğer Sudan iyi yönetilirse altından yıllık 10 milyar dolar gelir kazanacak. BAE, Sudan'dan kaçırdığı altınları Dubai'de pazarlıyor." diye konuştu.

Adem, ülkesinin Güney Sudan'da silahlı hareketlerle yürüttüğü müzakerelerin Sudan'ın bölünmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

BURHAN NETANYAHU GÖRÜŞMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle arasını yeniden düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 'hayır'ın başkenti" olarak da biliniyor.

DAHLAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Amerika'nın "BuzzFeed News" internet sitesi Ekim 2018'de Yemen'de BAE öncülüğünde Dahlan aracılığıyla gerçekleştirilen gizemli suçlar ve suikast girişimleriyle ilgili bir dosya habere yer vermişti.

Haberde, Yemen'de Islah Partisi'ne yakın siyasi ve dini şahsiyetlere suikast düzenlemek amacıyla BAE'nin, Amerikan Özel Kuvvetlerinin eski askeri personelinden oluşan "Spear Operations Group" isimli Amerikan özel güvenlik şirketiyle sözleşme yapmak için Dahlan'a ara buluculuk rolünü verdiği vurgulanmıştı.

Haberde ayrıca, BAE tarafından Yemen'de suikast düzenlemek için tutulan paralı askerlerin eski komutanı Macar asıllı İsrailli Abraham Golan'ın, "Yemen'de hedeflenen suikast programı Dahlan aracılığıyla BAE tarafından teklif edildi." ifadelerine de yer verilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Dahlan daha sonra Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirilmişti.

AA

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