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06 Şubat 2020 Perşembe 21:22:12 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 21:23:32

Sudan Dışilişkiler Departmanı Direktörü İsrail ile görüşmeler nedeniyle istifa etti

Sudan Egemenlik Konseyi Dış İlişkiler Departmanı Direktörü Tayyib, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine tepki göstererek istifa etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Dış İlişkiler Departmanı Direktörü Reşad Ferrac et-Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tartışmalara neden olan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine tepki gösterdi.

Siyonist İsrail ile iş birliği yapmaya çalışan bir hükümette yer alamayacağını belirten Tayyib, "Kudüs’ü işgal eden ve Filistinlileri katleden siyonist rejimle normalleşme ve iş birliği yapmaya çalışan bir hükümette görevimi sürdürmemin zor ve imkansız olduğununu düşünüyorum. Burhan-Netanyahu buluşmasında herhangi bir sorumluluğum bulunmadığını ve görevimden istifa ettiğimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

BURHAN NETANYAHU GÖRÜŞMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

AA

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