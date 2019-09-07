07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 23:52:55
Sudan’da hükümet kuruldu
Sudan’da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.
Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, önceki gün 20 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı. Hamduk, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi’ndeki 5 asker üyenin belirlediğini kaydetti. Diğer 2 bakanın ismininse yapılan istişare toplantılarının ardından açıklanacağı ifade edildi. Ülkede parlamentonun da 3 ay içerisinde oluşturulması öngörülüyor.
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