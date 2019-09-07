Sudan’da hükümet kuruldu

Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, önceki gün 20 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı. Hamduk, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi’ndeki 5 asker üyenin belirlediğini kaydetti. Diğer 2 bakanın ismininse yapılan istişare toplantılarının ardından açıklanacağı ifade edildi. Ülkede parlamentonun da 3 ay içerisinde oluşturulması öngörülüyor.