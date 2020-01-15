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15 Ocak 2020 Çarşamba 00:22:47 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 00:24:33

Sudan Başbakanı Hamduk 'asayişi kontrol altına almada orduya güvendiğini' açıkladı

Sudan Başbakanı Hamduk, ordudaki görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent Hartum'da işlek caddeleri kapatıp saatlerce havaya ateş açan istihbarat mensuplarının karıştığı olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordudaki görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent Hartum'da işlek caddeleri kapatıp saatlerce havaya ateş açan istihbarat mensuplarının karıştığı olaylarla ilgili "ordunun olayları kontrol altına almadaki gücü ve kabiliyetine güvendiklerini" ifade etti.

Başbakan Hamduk Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Olaylar kontrol altına alındı. Bu yaşananlar bizi yolumuzdan ve devrimin hedeflerine ulaşmaktan geri döndüremeyecek. Silahlı kuvvetler ve düzenli güçlerimizin olayları kontrol atına almadaki kabiliyetlerine olan güvenimizi yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de bugün başkentte Genel istihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimi’nde görevli bazı kuvvetlerin başkentteki farklı noktalarda barikatlarla yolları kapatıp havaya ateş açmak suretiyle isyanına tanıklık ettiklerini belirtti.

Salih, operasyonlar biriminin lağvedilmesinin ardından emekliliğe sevk edilen bazı mensuplarının alacaklarını az bulması nedeniyle başkentin Kafuri, Riyad, Soba, Uluslararası Hartum Havalimanının doğusundaki cadde ile Kuzey Kurdufan eyaletinin Ubeyd kentinde protesto olaylarının yaşandığını aktardı.

Herkesi olaylardan uzak durmaya çağıran Salih, asayişi sağlamanın ordunun görevi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ordunun müdahalesiyle sokaklarda durum kontrol altına alındı. Düzenli kuvvetlerimiz asayişi sağlamaya muktedirdir. Güvenlik güçlerimizin isyancı istihbarat görevlilerinin silahlarını bırakıp teslim olmaları için ikna çabaları sürüyor. Olaylarda güvenlik güçleri ya da vatandaşlardan ölen ya da yaralanan olmadı."

Askeri bir kaynak ise Genel İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki operasyonlar biriminin askerleri, birimin lağvedilmesi ve bazı askerlerin farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini belirtmişti.

Kaynaklar, söz konusu birimdeki askerlerin çoğunun başka birimlere gönderilmek yerine emekli olmayı ve haklarını almak istediklerini aktarmıştı.

Az sayıdaki askerin tazminatlarını aldığı, başkentin Soba, Kafuri ve Riyad bölgelerindeki askeri merkezlerde görevli operasyonlar birimi askerlerinin, verilen miktarı az buldukları gerekçesiyle adı geçen askeri noktaların yakınlarında yolları kapatıp havaya ateş açarak durumu protesto ettiği kaydedilmişti.

Havalimanı önündeki ana cadde de dahil bazı yollar henüz trafiğe açılmadı. Protestocu askerleri ikna çabaları sürüyor.

HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

Sudan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, havalimanı yakınlarındaki olaylar nedeniyle hava trafiğinin yerel saatle 20.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.

Ordu Sözcüsü Muhammed Hasen, AA'ya yaptığı açıklamada, orduya bağlı farklı birimlerin müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, durumun bilgelik ve anlayışla çözüme kavuşturulacağını ifade etmişti.

"OLAYIN ARKASINDA ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI SALLAH KUŞ VAR"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ise eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş'u isyan olayını planlamakla suçladı.

Dakalu, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, bazı yabancı güçlerin de olayda parmağı olduğundan şüphelendiklerini, bu planlanmış isyan girişiminin arkasında eski istihbarat Başkanı Salah Kuş'un olduğunu ifade etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi de olaylarda rastgele havaya ateş açılması sonucu 15 yaşında bir gencin yaralandığını duyurdu.

AA

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