Sudan Başbakanı'na suikast girişimi
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a başkent Hartum'da suikast girişimi
Reuters'ın Sudan devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Sudan Başbakanı Hamduk'a yönelik bir suikast girişiminde bulunuldu.
Başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Başbakan Hamduk'un, konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk’un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
AA
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