Şu Fransız'dan gelen öneriye bakın: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir çağrıda bulundu. Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını önerdi.
RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı ve önermediği gerekçesiyle eleştiren Le Pen, "Türkiye'nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, Ankara'nın NATO'dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak'ın kriterlerini ihlal etti" dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Senatörler PKK/YPG'li teröriste kırmızı koltuğa oturttu
- Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir
- Azez'de bomba yüklü araç patladı
- İran televizyonundan yalan haber: "YPG/PKK'nın tuzakladığı mayını" Barış Pınarı Harekatı aleyhine çarpıttı
- İsrail'de Netanyahu dönemi bitti! Koalisyon hükümetini kuramadı