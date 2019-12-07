  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalist Eczacıbaşı VitrA FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalist Eczacıbaşı VitrA
Merih Demiral için Tottenham da devrede Merih Demiral için Tottenham da devrede
Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı
Ordu'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi Ordu'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi
İletişim Başkanı Altun: Kara propagandayla daha güçlü mücadele etmeliyiz İletişim Başkanı Altun: Kara propagandayla daha güçlü mücadele etmeliyiz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var TBB Başkanı Feyzioğlu: Yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var
Gümrüklerde kalan araçlar için son tarih 31 Aralık! Binlerce sürücüye af uyarısı Gümrüklerde kalan araçlar için son tarih 31 Aralık! Binlerce sürücüye af uyarısı
Ordu'da binlerce kişi canice öldürülen Ceren Özdemir için toplandı Ordu'da binlerce kişi canice öldürülen Ceren Özdemir için toplandı
Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 arkadaşı da firar etti Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 arkadaşı da firar etti
İŞKUR'dan işsize 20 bin TL! İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR'dan işsize 20 bin TL! İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Süper Lig'in lideri Sivasspor, Malatya deplasmanında da güldü! Süper Lig'in lideri Sivasspor, Malatya deplasmanında da güldü!
Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?
Esed rejimi ve destekçisi Rusya İdlib'te sivil yerleşimleri bombaladı: 11 sivil öldü Esed rejimi ve destekçisi Rusya İdlib'te sivil yerleşimleri bombaladı: 11 sivil öldü
"FETÖ itirafçıları" terör örgütü üyelerini deşifre ediyor "FETÖ itirafçıları" terör örgütü üyelerini deşifre ediyor
Kışın otomobil kullanma teknikleri ve mühim tavsiyeler Kışın otomobil kullanma teknikleri ve mühim tavsiyeler
15 yaşında evlenen Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçek oldu 15 yaşında evlenen Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçek oldu
Yerinden edilen 25 bin Suriyeli Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı Yerinden edilen 25 bin Suriyeli Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı
Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları belirlendi Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları belirlendi
Hamas lideri Heniyye yurt dışı turuna çıkıyor: Türkiye'ye de gelecek Hamas lideri Heniyye yurt dışı turuna çıkıyor: Türkiye'ye de gelecek
Başkan Erdoğan: İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız Başkan Erdoğan: İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız
Şansın böylesi: Lotodan kazandığı paradan aldığı arazide define buldu Şansın böylesi: Lotodan kazandığı paradan aldığı arazide define buldu
Bolu'da gece 4 deprem meydana geldi Bolu'da gece 4 deprem meydana geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 18:07:56 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 18:23:44

Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin yeni ve daha güçlü motoru Izdeliye 30 ile 16 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.

Serdyukov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor. Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullandı.

Izdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, her türlü hava, yer ve deniz hedefini yok etmek için tasarlanmıştır. Uçak süpersonik bir seyir hızına sahip, gövdesinin içinde silah barındırabiliyor, gizliliği artıran özel bir kaplamaya ve en yeni araç üstü ekipmanlara sahip.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ