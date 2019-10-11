Stoltenberg'den kritik zamanda Türkiye'ye ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı bu günlerde Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik bir dönemde Türkiye'ye gelen Stoltenberg, saat 11.30'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DAHA SONRA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Stoltenberg daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edilecek. İkili, Dolmabahçe Sarayı'nda Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

STOLTENBERG'İN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI

Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" demişti.