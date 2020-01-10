10 Ocak 2020 Cuma 18:34:24 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 18:39:27
Stoltenberg'den İran'a uçak kazasıyla ilgili şeffaf soruşturma çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın düşen Ukrayna uçağıyla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyledi.
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