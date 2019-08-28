Steve Jobs ölmedi yaşıyor iddiası! Mısır'da çekildi, ortalık karıştı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak Mısır'da çekilen bu kare sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Steve Jobs'a son derece benzeyen bir kişinin fotoğrafı sosyal medya üzerinde yayılırken Jobs'ın Mısır'da saklandığı iddia edildi.

Fotoğrafın Mısır'da çekildiği iddia edildi...

STEVE JOBS KİMDİR?

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de hayatını kaybetmişti.

Apple'ı zirveye çıkaran fikirleri üreten ve teknoloji dünyasında çığır açan Jobs yaşasaydı bugün 64 yaşında olacaktı.

"Dijital dünya çağı"nı başlatan Steve Jobs, Apple'daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra; 56 yaşındayken pankreas kanserine yenildi.

Jobs'un yıllar içindeki değişimi...

Jobs teknoloji dünyasında 4 büyük devrime öncülük etti...

iTunes (2001): Walkman devrilince sıra kaset teknolojisini iTunes ile ezmeye geldi. Online şarkı mağazasından şimdiye dek tam 16 milyar şarkı indirildi.

iPod (2011): Sony, 30 yılda 220 bin Walkman satabilirken, Jobs'un iPod'u 10 yılda 300 milyon adet sattı. MP3 çalarlar arasındaki pazar payı yüzde 78'e ulaştı.

iPhone (2007): 2000'li yıllarda dünyada Nokia fırtınası esiyordu. Ta ki Steve Jobs sahneye çıkıp, "İşte bu yeni cihazımıza iPhone diyoruz" ifadesini kullanana dek.

iPad (2009): Jobs elinde iPad ile sahneye çıktığında herkes artık laptopların rafa kaldırılacağından emindi. Sonra çıkan tüm bilgisayarlar iPad'e benzemek için uğraştı.

Job son olarak 2011 Haziran'ında sahneye çıkıp Apple'ın yeni servisi iCloud'u (Bulut) tanıtmıştı.