Steve Bannon'dan Trump'a uyarı: 6 hafta içinde azledilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, ABD merkezli New York Post'a yaptığı açıklamalarda, Temsilciler Meclisi'nde Demokrat vekiller tarafından yürütülen azil sürecinin Trump'ın başkanlığına gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Steve Bannon, Beyaz Saray'ın Demokratlar'ın Trump'a karşı yürüttükleri azil soruşturmasını daha ciddiye alması gerektiğini, çünkü sürecin Trump’ın başkanlığına “ölümcül bir tehdit” oluşturabileceğini ifade etti.



Trump'ın harekete geçmesi için sınırlı bir zamanı olduğunu belirten Bannon, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin sürece çok odaklı olduğununun altını çizdi.



Steve Bannon, "Bu ciddi. Önümüzdeki altı hafta içinde (Trump) Pelosi tarafından görevden azledilecek" şeklinde konuştu.



Kaynak. Star.com.tr