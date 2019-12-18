Star Wars kampı
Star Wars hayranının merakla beklediği Skywalker'ın Yükselişi, 20 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Yüzlerce Star Wars fanatiği, filmin ilk gösteriminin gerçekleşeceği Hollywood’daki Çin Tiyatrosu'nun önünde şimdiden kamp kurdu.
GALAYA ÜNLÜ AKINI
Yeni Star Wars üçlemesinin son film olan Skywalker'ın Yükselişi’nin galası, önceki gece ABD’de gerçekleştirildi. Los Angeles şehrinde düzenlenen etkinliğe, filmin oyuncularının yanı sıra, sinema sektöründen birçok ünlü eleştirmen ve gazeteci de katıldı. Hollywood’da, Çin Tiyatrosu’nda yapılan prömiyerden günler önce Star Wars hayranları salonun önünde kamp kurarak sıra bekledi. Çılgın Star Wars kampında çocuklar da aileleriyle birlikte yer aldı. Ancak salona sadece önceden bilet alabilenler girebildi.
İŞLERİNİ BİLGİSAYARDAN HALLEDİYORLAR
Filmin hayranları, salona giremeseler bile galaya katılan pek çok Star Wars oyuncusunu bir arada görme şansına sahip oldu. Bol bol selfie çeken fanatikler poster ve tişörtlerini aktörlere imzalatma ayrıcalığını yakaladı. 20 Aralık Cuma günü tüm dünyada aynı anda vizyona girecek filmi ilk izleyenlerden olmak isteyen yüzlerce kişi, battaniyeleri, sandalyeleri ve kamp ekipmanlarıyla beklemeye başladı. Bazıları işini ihmal etmemek için bilgisayarını da yanına da getirdi. Soğuğa rağmen aldırış etmeyen Star Wars fanatikleri, filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyor.
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