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30 Ağustos 2019 Cuma 20:46:13 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:47:44

Sri Lanka'da mahkemeden "intihar bombacısının kalıntılarını mezardan çıkarın" kararı

Sri Lanka'da mahkeme, 21 Nisan'da 27 kişinin ölümüne neden olan intihar bombacısının ceset kalıntılarının defnedildiği halk mezarından çıkarılmasına karar verdi.

Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekare'nin yaptığı açıklamaya göre, mahkeme, Batticaloa'daki Kalliyankadu halk mezarlığına gömülen bombacının kalıntılarının defnedildiği yerden çıkarılmasını ve belirlenecek başka bir yere gömülmesini istedi.

İntihar bombacısının ceset kalıntıları yeni mezar yeri belirlenene kadar devlet hastanesi morgunda ve polis koruması altında tutulacak.  

Aralarında saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, intihar bombacısının halk mezarlığına defnedilmesini protesto ederek, gösteri düzenlemişti.

Batticaloa'daki Siyon kilisesine saldıran intihar bombacısı, 27 kişinin ölümüne, 70'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

- Ülkedeki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki Konukevi ve Dematogoda'daki üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldürüldüğü duyurulmuştu.

Hükümet, saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA

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