  • Bist 100
    99806.2
  • Dolar
    5,6871
  • Euro
    6,3881
  • Altın
    258,4570
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok' 'Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok'
Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a ziyaret İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a ziyaret
Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor
TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti
Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor
Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı! Davaları etkiliyorlardı... Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı! Davaları etkiliyorlardı...
Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz... Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...
Tır şoförünün 'kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi Tır şoförünün 'kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sami Khedira'dan flaş Türkiye kararı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sami Khedira'dan flaş Türkiye kararı
UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı yeniden tescil sürecinde UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı yeniden tescil sürecinde
Bakan Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor Bakan Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor
İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
Fatih'te çıkan yangın söndürüldü Fatih'te çıkan yangın söndürüldü
Milan'ın Juventus'a yaptığı Merih Demiral teklifi reddedildi Milan'ın Juventus'a yaptığı Merih Demiral teklifi reddedildi
Myanmar'da anayasa değişikliği destekçileri sokağa çıktı Myanmar'da anayasa değişikliği destekçileri sokağa çıktı
Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi
Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
Galatasaray ve Beşiktaş'a şok! Takip ettikleri genç golcü 40 milyon euro çıktı Galatasaray ve Beşiktaş'a şok! Takip ettikleri genç golcü 40 milyon euro çıktı
Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti
Eski kralın, uğruna tahtı bıraktığı güzellik kraliçesinden ayrıldığı iddia edildi Eski kralın, uğruna tahtı bıraktığı güzellik kraliçesinden ayrıldığı iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07:12 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08:18

Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını düzenleyenlerin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının faillerinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel haber sitesi Daily Mirror'a göre, Cumhurbaşkanı Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sirisena, saldırganların suçlu olduklarını gösteren somut kanıtlara sahip olduklarını belirterek, 290 kişiyi öldüren bu kişilerin hepsinin idam cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı, idam cezasının "daha iyi bir toplum için gerekli ve suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı" olduğunu savundu.

Sirisena, darbe teşebbüslerinin, terör saldırılarının ve cinayetlerin Sri Lanka hukuk sisteminde karşılığının idam cezası olduğunu, idam cezasını engellemenin, sadece suçlulara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da, 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

(AA)

Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı!
Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
"Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor"
Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...
Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi
'Kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
"Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Son Dakika Haberi... Erbil'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
Son dakika... Hrant Dink davasında karar!
Havalimanı işgal davasında karar
Beşiktaş, 2 yıldır peşindeydi! Yıldız futbolcunun transferinde mutlu son
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında ele geçirildi
İşte Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
Boris'den tartışma yaratacak sözler!
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ