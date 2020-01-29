  • Bist 100
    120167
  • Dolar
    5,9601
  • Euro
    6,5547
  • Altın
    300,4150
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz
CHP'li belediyenin şirketine 5 milyonluk operasyon: 11 şüpheli gözaltında bir kişi de aranıyor CHP'li belediyenin şirketine 5 milyonluk operasyon: 11 şüpheli gözaltında bir kişi de aranıyor
İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylaması belirsiz bir tarihe ertelendi İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylaması belirsiz bir tarihe ertelendi
Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Husi milisler Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef aldı Husi milisler Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef aldı
Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti
Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz
Mişel Avn'den, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek geldi Mişel Avn'den, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek geldi
Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek'
Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı
Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim? Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim?
Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor
Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde
Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi? Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi?
Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor?
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma... Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma...
Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor
Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı
Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor
Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:11:57 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:13:19

Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan bir okulda, Sırp öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek yaptıkları paylaşım nedeniyle Boşnak veliler protesto düzenledi.

Çetnik ideolojisini savunan Sırpların 1995 yılında soykırım yaptığı Srebrenitsa'da yaşayan Boşnak veliler, okul içinde Çetnik kıyafetleriyle program düzenlenmesine tepki amacıyla olayın yaşandığı Srebrenitsa İlköğretim Okulu önünde toplandı.

Veliler adına konuşan Mirnes Zahirovic, öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olan bu tür olaylara dikkat çekmek için toplandıklarını belirterek Boşnak öğrencilerin de eğitim aldığı okulda yaşanan bu olayın sorumlularının bulunması gerektiğini söyledi.

Zahirovic, gelecekte de benzer olayların yaşanmaması için okul idaresinden toplantı talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Boşnak velilerden Damir Pestalic de okulun ayrımcılığın barınmaması gereken bir eğitim yuvası olduğunu vurgulayarak "Tek isteğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması." diye konuştu.

Öte yandan, okulun Sırp müdürü Dragi Jovanovic ise olayların siyasileştirilmek istendiğini öne sürerek "Sırp çocukların aileleri de endişeli. Çocukların bir kısmı okula gelmedi. Sakinleşmemiz ve oturup konuşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Çetnik hareketi

İkinci Dünya Savaşı sırasında işgalci Mihver kuvvetlerine ve onların Hırvat iş birlikçilerine karşı direnmek amacıyla ortaya çıkan ancak daha çok eski Yugoslavya lideri Tito'nun Partizanlar olarak bilinen komünist gerillalarla çarpışan radikal milliyetçi, monarşist Sırp gerillalar olan Çetnikler, 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan kanlı savaşta yeniden sahneye çıkmıştı. Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde Müslüman Boşnaklara yönelik katliam, işkence ve sistematik tecavüzler gerçekleştiren Çetnikler, Bosna'daki savaşta on binlerce insanın ölmesine, binlerce kadının tecavüze uğramasına, milyonlarca insanın evini terk etmesine neden olmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ