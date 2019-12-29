Spotify'dan siyasi reklamlara yasak

YENİ YILDA BAŞLIYOR

Kararın gerekçesine ilişkin açıklama yayımlayan şirket, “Siyasi içerikleri sorumlu bir şekilde doğrulamak ve gözden geçirmek için süreçlerimiz, sistemlerimiz ve araçlarımızda henüz gerekli sağlamlığa sahip değiliz. Yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken bu kararı yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.