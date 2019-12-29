29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:23:51
Spotify'dan siyasi reklamlara yasak
İsveç merkezli popüler müzik dinleme platformu Spotify, 2020'nin ilk aylarından itibaren politik reklamları yasaklayacağını açıkladı.
YENİ YILDA BAŞLIYOR
Kararın gerekçesine ilişkin açıklama yayımlayan şirket, “Siyasi içerikleri sorumlu bir şekilde doğrulamak ve gözden geçirmek için süreçlerimiz, sistemlerimiz ve araçlarımızda henüz gerekli sağlamlığa sahip değiliz. Yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken bu kararı yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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