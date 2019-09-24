24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 22:42:17
Sporcu kılığında sığınma başvurusu
Yunanistan’ın başkenti Atina’ya, voleybol takımı gibi davranarak girmeye çalışan 10 Suriyeli mülteci, pasaportlarının sahte olduğu anlaşılınca tutuklandı.
TOP BİLE GETİRDİLER
Yunan yetkililer, sığınma başvurusunda bulunabilmek ve yeni kimlik alabilmek için, mültecilerin birbirinin aynı spor kıyafetler giydiğini, benzer çantalar taşıdığını ve yanlarında iki voleybol topu dahi getirdiğini açıkladı. İfadeleri alınan mültecilerden bazılarının sahte Ukrayna pasaportu taşıdığı ve İsviçre’nin Zürih kentine geçmek istediği öğrenildi.
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