Sporcu kılığında sığınma başvurusu

TOP BİLE GETİRDİLER

Yunan yetkililer, sığınma başvurusunda bulunabilmek ve yeni kimlik alabilmek için, mültecilerin birbirinin aynı spor kıyafetler giydiğini, benzer çantalar taşıdığını ve yanlarında iki voleybol topu dahi getirdiğini açıkladı. İfadeleri alınan mültecilerden bazılarının sahte Ukrayna pasaportu taşıdığı ve İsviçre’nin Zürih kentine geçmek istediği öğrenildi.