SpaceX köyü

BÖLGE SAKİNLERİNE CAZİP TEKLİFLER

ABD’li mucit Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, bir süredir Starhopper ismini verdiği uzay aracının çalışmalarını sürdürüyor. Mars'a insan taşıyacak olan bu aracın geliştirebilmesi için, uygun bir mekana ihtiyaç olduğunu belirten Musk, Texas'daki Boca Chica köyünü satın almaya hazırlanıyor. Ancak bölgede yaşayan yaklaşık 20 kişi, evsiz kalma endişesi içinde. Köylüler, SpaceX yetkililerinden bazı teklifler aldıklarını söyledi.